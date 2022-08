Palermo, è fatta per l’attaccante Di Mariano

Nuovo rinforzo per l'attacco del Palermo. Il club rosanero ha raggiunto l'intesa con Francesco Di Mariano che vestirà la maglia della squadra della sua città. Secondo quanto riferito da Sky Sport il Palermo avrebbe infatti trovato l'accordo con il Lecce per il trasferimento dell'esterno d'attacco in Sicilia. Il giocatore classe '96, protagonista della promozione dei giallorossi, sarà acquistato a titolo definitivo per circa un milione di euro.