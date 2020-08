Palermo, ex calciatore rosanero in corsa per la panchina

Il Palermo deve ancora trovare l’allenatore giusto in vista della prossima stagione. La società siciliana nelle ultime ore pare che abbia vagliato un profilo recentemente impegnato in Serie C.

IDEA DIANA

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Palermo avrebbe messo nel mirino in vista della prossima stagione sportiva, l’ex calciatore rosanero Aimo Stefano Diana. Il tecnico nel corso dell’ultimo campionato ha guidato il Renate nel girone A della Lega Pro, riuscendo ad ottenere 11 vittorie, 10 pareggi e solo 6 sconfitte, per un totale di 43 punti che hanno consentito ai lombardi di occupare il terzo posto in campionato. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi interessanti tra le parti, con l’ex allenatore della Sicula Leonzio che potrebbe concretamente avvicinarsi alla società di Viale del Fante.