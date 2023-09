Palermo, il terzo portiere arriva dalla Premier League

Nulla da lasciare al caso per centrare l'obiettivo promozione. Questo il mantra in casa Palermo e allora ecco arrivare una novità di mercato in casa rosanero anche 11 giorni dopo la fine della sessione estiva. Il ds Rinaudo ha infatti concluso l'ingaggio di Adnan Kanuric , portiere classe 2000 che si era svincolato il 30 giugno dal Nottingham Forest.

Nato in Austria, ma di nazionalità bosniaca, Kanuric, che ha firmato con il Palermo un contratto fino al 30 giugno 2024, ha iniziato la carriera professionistica con il Salisburgo per poi approdare in Inghilterra nel 2018 con lo Stoke City, senza però mai riuscire a esordire con i Potters. Nel 202o Kanuric era tornato in patria per giocare con il Sarajevo, quindi il ritorno in Premier con il Nottingham nel 2022.