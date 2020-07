Palermo, in arrivo rinforzo dalla Juventus

Il calciomercato del Palermo inizia ad accendersi con il turbinio di nomi affiancati alla società di Viale del Fante che iniziano a venir fuori e che nelle prossime settimane potrebbero essere ufficializzati.

CERCASI RINFORZI

Il Palermo è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Il team di mercato del Palermo, coadiuvato da Sagramola e Castagnini, sta cercando profili di qualità superiore rispetto alla Serie C, con giocatori che siano in grado di incidere fin da subito. Un’altra caratteristica fondamentale da trovare nei giocatori potenzialmente in entrata è il temperamento: ai rosanero serviranno calciatori abituati alle pressioni, dal momento che l’anno prossimo l’opportunità di salire direttamente in Serie B non va affatto sottovalutata.

IL RINFORZO IDEALE

Il rinforzo ideale per il Palermo arriva dalla Juventus. Stiamo parlando di Grigoris Kastanos, centrocampista maltese classe 1998 attualmente in prestito al Pescara. In stagione ha collezionato 19 presenze condite da 2 assist, giocando spesso a corrente alternata per la squadra abruzzese che non ha brillato nel corso di questa annata. Il giocatore è di proprietà dei bianconeri, che difficilmente cederanno il ragazzo nuovamente in Serie C dopo l’esperienza con l’U23 juventina. Secondo fonti vicine al capoluogo siciliano però sembra che filtri un cauto ottimismo per quel che riguarda la volontà del calciatore, affascinato dal progetto palermitano e pronto a scendere di una categoria pur di farne parte. La trattativa è ancora agli albori e le difficoltà non sono poche, ma Kastanos e il Palermo potrebbero presto ritrovarsi a remare nella stessa direzione.