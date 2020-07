Palermo, mercato a costo zero: si punta Romulo

Il calciomercato del Palermo sta per accendersi con i primi colpi in entrata che arriveranno principalmente dal mercato degli svincolati. Le occasioni non mancano e il team di mercato palermitano sta cercando i profili giusti da inserire in rosa.

MERCATO A COSTO ZERO

Il Palermo vuole affrontare un mercato a costo zero. Non ci sono evidenti problemi di budget, dal momento che – stando a quanto dichiarato dalla proprietà rosanero – sono stati stanziati circa 10 milioni di euro da investire nel mercato per la costruzione della rosa. La volontà dell’amministratore delegato Sagramola però è quella di non usare tutto il budget a propria disposizione, cercando di portare nel capoluogo siciliano giocatori che si sono recentemente svincolati dai propri club e che adesso sono alla ricerca di nuovi stimoli.

IDEA ROMULO

Sagramola e Castagnini, l’amministratore delegato e il direttore sportivo rosanero, stanno puntando l’ex Brescia Romulo. Il giocatore è svincolato a partire dal 1 luglio 2020, e adesso è alla ricerca di una squadra che possa renderlo protagonista in questi ultimi anni di carriera. Il Palermo potrebbe garantirgli la titolarità e la centralità nel progetto che richiede il giocatore italo-brasiliano, il che potrebbe fare la differenza rispetto ad offerte che potrebbero arrivare da altri club di categorie superiori rispetto alla società di Viale del Fante. Secondo fonti vicine al giocatore, ci sarebbe stato un sondaggio tra le parti, ma ancora la trattativa vera e propria deve partire. Romulo e il Palermo potrebbe essere ben più di una suggestione.