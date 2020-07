Palermo, nel mirino il difensore Matias Silvestre

Il Palermo sta cercando di costruire in vista della prossima stagione una squadra forte e che sia in grado di competere fin da subito per le zone alte della classifica. Malgrado qualche difficoltà societaria, il team di mercato del Palermo sta svolgendo un intenso lavoro di ricerca, e pare che abbia individuato un profilo molto interessante per la difesa.

LO ZOCCOLO DURO

Il Palermo l’anno prossimo ripartirà dallo zoccolo duro difensivo Crivello-Accardi-Lancini. I tre giocatori hanno più volte calcato i palcoscenici di Serie B, e potranno dare con la loro qualità ed esperienza un apporto fondamentale alle partite del Palermo. Però potrebbe non bastare: la stagione è lunga e gli infortuni sono impossibili da prevedere, ragion per cui alla Società di Viale del Fante serviranno dei rinforzi che rendano la squadra più lunga possibile in panchina, in modo da non farsi trovare scoperta in nessuna zona del campo.

IL RITORNO DI FIAMMA

Pare che il Palermo stia meditando un grande ritorno in difesa di un giocatore che per tre stagioni ha calcato il prato del ‘Massimino’: stiamo parlando di Matìas Silvestre, esperto difensore centrale classe 1984. Fresco svincolato dal Livorno, il centrale difensivo è alla ricerca di una squadra dalle alte ambizioni di classifica, e il progetto del Palermo potrebbe stuzzicarlo nell’ottica di un veloce ritorno in Serie B, cercando di concludere la propria carriera proprio in Sicilia, nella regione in cui è iniziata la sua avventura in Italia. Le valutazioni che andranno fatte sul giocatore sono di tipo fisico e non tecnico, ma stando ad alcuni rumors provenienti dal capoluogo siciliano i contatti tra le parti sarebbero già stati avviati. Adesso non tocca che aspettare e vedere, ma è altamente probabile che Matìas Silvestre e il Palermo potrebbero ritrovarsi nuovamente sulla stessa strada.