Palermo, occhi sul giovane della Juventus per l’attacco

Il Palermo dà inizio alla propria sessione estiva del calciomercato mettendosi alla ricerca di giovani dal valore assicurato, in grado di garantire freschezza e qualità alla rosa.

OBIETTIVO GIOVANI

La società di Viale del Fante, malgrado i recenti problemi per la concessione dello stadio, sta cercando di sviluppare in chiave mercato una strategia che porti in rosa dei giovani di valore, in modo da avere alternative valide ad una squadra di titolari composta essenzialmente da giocatori rodati e dalla grande esperienza in categorie superiori. Su questi criteri si sta basando la ricerca di un attaccante forte fisicamente, e il mirino del Palermo adesso punta un giovane centravanti della Juventus.

IDEA VRIONI

L’idea per l’attacco rosanero è rappresentata da Giacomo Vrioni, forte centravanti della Juventus U23 protagonista con una doppietta nel corso dell’ultima gara dei bianconeri nei playoff di Serie C contro la Carrarese. La dirigenza palermitana avrebbe messo gli occhi sull’albanese classe 1998 a causa del suo buon fiuto del gol e della stazza fisica, col giocatore che è alto ben 188cm. La trattativa potrebbe essere in discesa col club piemontese considerata la volontà di cedere in prestito il calciatore per farlo maturare, e Palermo potrebbe rappresentare per lui la pista ideale di partenza per la sua carriera. Va tenuta in considerazione la volontà del giocatore, ancor non sicuro di volersi allontanare da Torino.