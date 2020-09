Palermo, Odjer sta per firmare ma la moglie blocca tutto

Nel calciomercato non è la prima volta che decide la moglie del calciatore la squadra ove trasferirsi. E’ il caso di Moses Odjer che ormai con la penna in mano per siglare il suo nuovo contratto con il Palermo, è stato fermato in extremis dalla consorte. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, l’intoppo di tipo familiare ha fatto per il momento naufragare l’accordo tra le parti che potrebbe anche essere saltato definitivamente. Il centrocampista aveva già prenotato il volo per Palermo e biglietto alla mano si stava preparando a partire in tarda serata per raggiungere il capoluogo. Nella giornata di mercoledì avrebbe dovuto svolgere le visite mediche e firmare, poi è intervenuta la moglie. Il Palermo aspettava il centrocampista svincolato per la firma, non poteva certo intuire la retromarcia notturna.