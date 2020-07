Palermo, Pelagotti in bilico: si valuta Vicario

Il Palermo pensa di sostituire l’attuale portiere in rosa con uno più giovane e di prospettiva. Sarebbe questa l’idea alla base della rottura con Alberto Pelagotti, il portiere che ha trascinato la squadra alla promozione.

LA ROTTURA

I motivi della rottura tra le parti starebbero nella differenza di vedute sulla prosecuzione del progetto tecnico. Il Palermo vorrebbe puntare su un portiere più giovane e maggiormente “futuribile”, che sia in grado di garantire sia rendimento che una possibile plusvalenza in futuro. Pelagotti non accetta il ruolo di chioccia e vuole stare in rosa da protagonista, e da questa differenza di vedute sarebbe nata una rottura difficilmente sanabile, col team di mercato del Palermo che sta iniziando a valutare altri profili utili sul mercato.

IDEA VICARIO

Il Palermo sta iniziando a sondare il terreno per il portiere del Perugia in prestito dal Cagliari, Guglielmo Vicario. Il giovane classe 1996 non è facile che accetti di scendere in Serie C, ma il club sardo potrebbe essere convinto davanti ad un’offerta di trasferimento a titolo definitivo, con la possibilità del contro-acquisto dopo la promozione dei siciliani in Serie B. Non si può parlare di una vera e propria trattativa quanto di un sondaggio, e malgrado la differenza di vedute non è escluso che Pelagotti e il Palermo possano tornare a remare nella stessa direzione.