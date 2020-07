Palermo, per la difesa si valuta un ex calciatore del Bari

Il Palermo è alla ricerca di giocatori in grado di garantire prestazioni importanti in vista del prossimo campionato di Serie C.

RINFORZI IN DIFESA

La difesa rosanero l’anno prossimo potrà contare sull’esperienza di tre giocatori che hanno già affrontato Serie B e C. Si tratta di Roberto Crivello, Andrea Accardi e Edoardo Lancini: i primi due incarnano alla perfezione quel sentimento di appartenenza al territorio che la nuova proprietà, composta dal duo Mirri-Di Piazza, ha voluto porre come condizione essenziale del nuovo corso palermitano. L’ex difensore del Brescia, invece, è una garanzia sotto l’aspetto tecnico e tattico. A questi andranno aggiunti altri elementi di valore e che già hanno solcato i campi della serie cadetta e della Lega Pro.

IDEA LIGI

Stando a quanto riportato sulle pagine de Il Giornale di Sicilia, la società di Viale del Fante starebbe pensando all’ex calciatore di Bari, Cesena e Spezia in vista della prossima stagione: stiamo parlando di Alessandro Ligi, difensore centrale di proprietà del Carpi. Il contratto del classe 1989 scadrà il prossimo 31 agosto, e sembra che la società biancorossa non abbia alcuna intenzione di estendere il rapporto tra le parti. In stagione il giocatore ha collezionato 26 presenze, e non è escluso che l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, veda in lui l’uomo giusto per completare il reparto arretrato.