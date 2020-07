Palermo, per la panchina Delio Rossi è più di una suggestione

Il Palermo è ancora alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione di Serie C. La società di Mirri-Di Piazza dopo aver incassato i “no” di Boscaglia e Grosso, adesso pare che stia pensando di contattare Delio Rossi.

RITORNO DI FIAMMA

Per l’ex Lazio si tratterebbe di un ritorno di fiamma. L’allenatore ha già allenato i siciliani nel corso delle stagioni 2009-10 e 2010-11, per poi tornare brevemente prima del fallimento nel corso dell’annata calcistica 2018-19. I tifosi in queste ore chiamano a gran voce un suo rientro a Palermo, e pare che la dirigenza stia iniziando a vagliare l’opportunità di contattare Delio Rossi nelle prossime ore. Il tecnico nelle scorse settimane aveva dichiarato di essere disponibile a scendere in Serie C esclusivamente per i siciliani, proponendosi come guida dei rosanero per tentare la risalita in Serie B.

LA CARRIERA

Il tecnico nativo di Rimini è già riuscito ad ottenere nel corso della sua carriera una promozione dalla Serie C alla serie cadetta, nel corso della stagione 1993-94, quando era alla guida della Salernitana, con la quale collezionò nel corso di quell’annata calcistica 18 vittorie, 17 pareggi e appena 2 sconfitte. Una delle migliori esperienze sportive in panchina Delio Rossi l’ha vissuta proprio con i siciliani, quando nel campionato dei record 2009/10 ottenne 65 punti in Serie A, per poi conquistare la finale di Coppa Italia giocata il 29 maggio 2011 contro l’Inter, persa per 3-1 dai rosanero.