Palermo, per la panchina si punta su ex Grosso

Il Palermo è ancora alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione. La società siciliana, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe puntare proprio su un ex calciatore rosa.

IDEA GROSSO

Fabio Grosso è l’ultimo dei nomi accostati alla panchina palermitana. L’ultima esperienza dell’allenatore è stata alla guida del Brescia. Dopo aver collezionato tre sconfitte in altrettante apparizioni, è stato esonerato e rimpiazzato da un altro ex Palermo, Eugenio Corini. Il tecnico può vantare esperienze in Serie B con Hellas Verona e Bari, oltre ad lungo trascorso con le giovanili della Juventus.

RITORNO IN SICILIA

Per Grosso si tratterebbe di un vero e proprio ritorno in Sicilia. L’ex allenatore bianconero, infatti, ha giocato in rosanero dalla stagione 2003/04 fino al campionato 2005/06, collezionando l’esperienza maggiormente proficua in termini di presenze: 106 apparizioni con due reti all’attivo.