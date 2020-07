Palermo, per l’attacco si valuta un ex Atalanta

Il Palermo cerca rinforzi in attacco in vista della prossima stagione impegnativa in Serie C. La società guidata dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola sta vagliando vari profili, tra cui un ex giocatore dell’Atalanta.

CERCASI BOMBER

Il Palermo è alla ricerca di un bomber. Per dichiarazione dello stesso Sagramola i rosanero per la prossima stagione avranno bisogno di un centravanti che sia in grado di risolvere le partite da solo, un buon finalizzatore che la butti dentro quando si presenta l’occasione giusta. Sul tavolo dell’amministratore delegato ci sono diversi profili, tra cui un ex giocatore dell’Atalanta che fa gola a molti club di C e Serie B.

IPOTESI MAGNAGHI

Simone Magnaghi, centravanti classe 1993 attualmente in prestito al Teramo dal Pordenone, è uno dei calciatori valutati dal Palermo. Forte fisicamente e con un buon fiuto del gol, in stagione è riuscito a segnare 8 gol e 3 assist in 29 presenze, riuscendo ad attirare attorno a sé le attenzioni di numerosi club desiderosi di averlo tra le proprie fila. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, nelle prossime settimane rientrerà nella rosa nei neroverdi, alla ricerca di un club che lo metto al centro del progetto. La società di Viale del Fante valuta, e Magnaghi attende: una trattativa che prossimamente potrebbe decollare.