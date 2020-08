Palermo, si avvicina Saraniti: “Torno in Sicilia solo per i rosa”

Andrea Saraniti si propone al Palermo. L’attaccante ex Vicenza è finito nel mirino della squadra siciliana, ancora in ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione.

“SOLO PER PALERMO”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club di Viale del Fante pare che si stia avvicinando a Saraniti, centravanti classe 1988 con un grande trascorso in Serie C. Ad aprire la strada per l’arrivo in Sicilia ci pensa lo stesso attaccante, rilasciando dichiarazioni interessanti per i microfoni di GoalSicilia: “C’è stato un interessamento del Palermo, ma la trattativa è ancora in fase embrionale. I rosanero giustamente prima di tuffarsi sul mercato devono fare l’allenatore, ancora il calciomercato deve entrare nel vivo”.

L’ORGOGLIO – “Giocare nel Palermo per me sarebbe come un ragazzino di Torino o Roma che gioca per il Torino o la Roma, insomma un orgoglio a massimi livelli. Un sogno che si realizza che ovviamente ti darebbe una marcia in più. Se in una squadra dai il 100/110%, per la squadra della tua città ne dai il 150. Se torno in Sicilia è solo per il Palermo“.