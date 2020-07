Palermo, si prepara il colpo Caracciolo

Il Palermo è alla ricerca di giocatori con esperienza che siano in grado di guidare la squadra in vista della prossima stagione. Il ritiro avrà inizio tra poco più di due settimane, e nel frattempo Sagramola sta cercando di piazzare i colpi giusti per la rosa.

ROSA D’ESPERIENZA

L’obiettivo per l’amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, è quello di costruire un team che possa puntare fin dall’inizio alla promozione diretta in Serie B. Per farlo servirà un’ossatura di giocatori d’esperienza da affiancare a dei giovani promettenti provenienti da club di serie superiori. In quest’ottica il club siciliano avrebbe messo nel mirino un difensore che ha avuto grandi esperienze tra Serie B e Serie A.

IPOTESI CARACCIOLO

L’ipotesi più importante per la difesa in questo momento è rappresentata da Antonio Caracciolo. Il centrale ex Hellas Verona è attualmente in prestito al Pisa dalla Cremonese. Non sarà facile convincere il calciatore a scendere di una categoria, considerate le sue ambizioni di permanenza quantomeno in cadetteria. La strategia del team rosanero, però, potrebbe rappresentare una tentazione per il giocatore, che davanti alle lusinghe dei siciliani potrebbe anche aprire alla trattativa.