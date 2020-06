Palermo, si prova a chiudere per un difensore dell’Atalanta

Il calciomercato del Palermo inizia ad accendersi. Dopo l’indiscrezione trapelata nei giorni scorsi che voleva un giocatore del Catania nel mirino del Palermo, adesso sembra che il team mercato dei rosa stia provando a chiudere per un difensore dell’Atalanta.

SOLIDITÀ DIFENSIVA

Il Palermo nel corso dell’ultima stagione di Serie D si è distinto tra le altre squadre grazie soprattutto alla solidità difensiva garantita dal reparto arretrato dei rosa. Uomini di esperienza come Roberto Crivello e Edoardo Lancini sono stati preziosi in tal senso, e in alcune circostanze hanno permesso al reparto offensivo palermitano di non brillare senza subire troppe ripercussioni dietro. In Serie C servirà ripetersi in tal senso, e si dovrà ripartire proprio dalla difesa: il miglior attacco è la difesa, e come dimostra la Reggina una squadra vincente è una squadra che riesce ad essere solida dietro.

L’IDEA ARRIVA DALL’ATALANTA

Il Palermo sta tentanto di piazzare un colpo molto importante per la categoria. Secondo rumors provenienti dalla città siciliana, il team di mercato rosanero avrebbe individuato in Marco Varnier il candidato ideale per rinforzare il reparto difensivo del palermitano. Tra i protagonisti delle stagioni al Cittadella in Serie B, il giovane difensore classe 1998 nell’estate del 2018 è stato acquistato dalla società bergamasca come sostituto di Caldara, all’epoca fresco partente in direzione Juventus, ma purtroppo il giocatore è stato soggetto ad alcuni infortuni gravi che ne hanno rallentato l’inserimento. Quest’anno il giocatore milita in prestito nel Pisa, dove non è riuscito ad imporsi del tutto a causa dei guai fisici che non hanno smesso di tormentarlo. Adesso sembra che per lui il peggio sia ormai alle spalle, tant’è che il giocatore è sceso in campo lo scorso 20 giugno contro la Salernitana per ben 60′, rendendosi protagonista di una buona prestazioni. Palermo per lui rappresenterebbe una buona piazza dove giocare titolare e rilanciare le proprie ambizioni di carriera, troppo spesso frenate da infortuni che ormai fanno soltanto parte del passato.