Palermo, sondaggio per ex giocatore di Atalanta e Sampdoria

Il Palermo prova a muovere le prime mosse nel proprio calciomercato cercando di piazzare dei colpi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie C.

URGONO RINFORZI

Per il prossimo campionato in terza serie i rosanero avranno bisogno di urgenti rinforzi in tutti i reparti. In difesa si è sondato Silvestre, ma restano ancora dei dubbi per quel che riguarda il centrocampo. Il salto dal dilettantismo al professionismo non sarà facile, e per affrontarlo nel migliore dei modi possibili sarà necessario inserire all’interno della squadra elementi di qualità ed esperienza, con grande duttilità tattica in modo che sappiano adattarsi alle disposizioni dell’allenatore che verrà nel capoluogo siciliano.

IPOTESI RIZZO

L’ipotesi ideale in tal senso per il Palermo è rappresentata da Luca Rizzo, ex centrocampista di Atalanta e Sampdoria tra le altre. Classe 1992, il calciatore è in grado di giocare sia come interno di centrocampo, sia come esterno offensivo. Le caratteristiche tattiche del giocatore andrebbero a combaciare perfettamente con l’idea che ha la società di Viale del Fante di mantenere lo stesso modulo tattico utilizzato nel corso della passata stagione, ovvero il 4-3-3. Fino a questo momento c’è stato semplicemente un sondaggio tra le parti, e sembra che il giocatore sia pronto a scendere in Serie C nel caso in cui Sagramola, amministratore delegato rosanero, dovesse formalizzare l’offerta.