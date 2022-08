Palermo su Vido e Mraz. Lucarelli resta Pisseri lascia l’Alessandria. Le ultime

In Serie B ieri sono state perfezionate alcune operazioni di mercato e una panchina è stata occupata. A Bolzano il Südtirol riparte da Pierpaolo Bisoli che torna in pista dopo la salvezza di Cosenza e firma fino a giugno con opzione. Ternana in subbuglio dopo la sconfitta di Modena per 4-1 ma per il momento la società va avanti con Lucarelli e prende Cassata in prestito dal Genoa. Il Benevento insiste con la Salernitana per Simy e ha chiuso per il centrocampista polacco Kubica (Gornik Zabrze); può partire Barba, che piace al Pisa. Spal ai dettagli con Valzania (Cremonese), mentre il Palermo – dove oggi firma Saric fino al 2026 – pensa a Vido (Atalanta, era proprio alla Spal) e Mraz (Spezia) come vice Brunori. Il Modena ci prova per Sibilli, che però vuole rimanere al Pisa a differenza di Beghetto pronto a tornare a Perugia. Nelle mani di Castori può finire anche il difensore Stramaccioni (Juventus Next Gen). L’Ascoli ha ufficializzato Pedro Mendes (Sporting Lisbona) e ora stringe per Adjapong (Sassuolo) e Gnahoré (Amiens).