Palermo, trattativa avviata per un bomber di Serie B

Il calciomercato del Palermo sta per decollare con uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni in Serie B. La Società di Viale del Fante è alla ricerca di nomi che siano in grado di garantire un rendimento sicuro, dalla navigata esperienza in termini di promozioni e vittorie

LA VITTORIA PASSA DAI GOL

Le vittorie del Palermo nel corso del prossimo campionato di Serie C passeranno dalle reti che i propri attaccanti saranno in grado di realizzare. In attacco gli unici riconfermati certi fino a questo momento sono Floriano e Santana, con Sforzini che deve ancora conoscere il suo futuro e Ricciardo che ha già firmato col Seregno. Pare evidente che il Palermo ha bisogno di un centravanti che garantisca rendimento e gol, un giocatore su cui fare affidamento nei momenti di difficoltà.

IL BOMBER DELLA B

Per questo l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, insieme al Direttore Sportivo Castagnini stanno rilanciando in vista del prossimo calciomercato un’idea già in voga qualche mese fa tra i rosa. Daniele Cacia fino a questo momento sembra uno tra i principali candidati a rivestire il ruolo di bomber del Palermo che verrà: con 134 reti in 345 presenze nel campionato cadetto Cacia rappresenta un apporto di qualità ed esperienza fondamentale per le sorti dei rosa. Secondo rumors provenienti dalla Sicilia sembra che la trattativa tra le parti sia già stata avviata e che ci sia un accordo di base tra le parti, ma ancora i dettagli sono da sistemare. Il calciomercato è imprevedibile, e nell’attesa che il campionato termini per tutte le squadre, il Palermo cerca di piazzare i primi colpi tra gli svincolati.