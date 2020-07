Palermo, tre giocatori in partenza

Il Palermo cambierà radicalmente pelle in vista della prossima stagione. La società di Viale del Fante ha in progetto di rinnovare parecchio la squadra, e prima di siglare qualche colpo in entrata sarà necessario stabilire chi potrà restare dell’attuale rosa.

IL RINNOVAMENTO

Per vincere la Serie C dell’anno prossimo servirà una squadra molto attrezzata, con calciatori di categoria superiore e di grande personalità. Il club siciliano sta andando verso un vero e proprio rinnovamento della propria rosa: sono numerosi infatti i calciatori in uscita, e dopo la cessione di Giovanni Ricciardo al Seregno, adesso sembra che ci siano altri tre giocatori pronti a lasciare l’isola.

I PARTENTI

I destinati a lasciare la Sicilia sono tre: Luca Ficarrotta, Francesco Vaccaro e Raimondo Lucera. Quest’ultimo è stato tra i protagonisti della rinascita rosanero, riuscendo a siglare la storica prima rete contro il Marsala nel corso della gara di campionato della scorsa Serie D. Il terzino Vaccaro non è riuscito a convincere pienamente la dirigenza palermitana, dopo una stagione caratterizzata principalmente da alti e bassi. Per quel che riguarda Ficarrotta, invece, si è venuto a creare nelle ultime ore un vero e proprio caso: al calciatore infatti era stato proposto un provino in vista del prossimo ritiro, ma l’ex Trapani ha rifiutato l’offerta, dal momento che preferisce avere maggiori garanzie sotto l’aspetto tecnico ed economico.