Palermo, un altro centrale di difesa nel mirino dei rosanero

Il Palermo vuole rivoluzionare la difesa per la prossima stagione e si guarda intorno. Dopo aver fatto sondaggio e aperto una trattativa per Lucioni - accordo già trovato secondo il Giornale di Sicilia - i rosanero avrebbero messo nel mirino un altro centrale. Si, perché la squadra di Eugenio Corini avrebbe bisogno di un vero e proprio restyling del reparto arretrato e quale miglior occasione se non quella del mercato estivo? L'idea sarebbe quella di ingaggiare Pietro Ceccaroni, difensore classe 1995 di proprietà del Venezia che ha trascorso la stagione appena conclusa in Serie A con il Lecce.