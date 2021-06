Palermo, un ex del Catania nel mirino

Il calciatore ha giocato 16 partite nella stagione 2018/19 a Catania

Potrebbe allungarsi la scia di calciatori che hanno indossato le maglie di Catania e Palermo, rivali storiche in Sicilia. Si apprende da stadionews.it che il club rosanero è interessato a Giuseppe Carriero, centrocampista dell’Avellino con un breve passato alle pendici del vulcano. Arrivò a gennaio del 2019 e giocò pochissimo tanto che l'anno dopo a Monopoli disse: "Vai a Catania e tanti giocatori spariscono, non sono il primo ad avere sbagliato una stagione a Catania e non sarò l’ultimo. Se siamo in tanti un motivo c’è". Il giocatore classe 1997 è arrivato in Irpina a gennaio di questa stagione e ha fatto molto bene, motivo per cui la società di D’Agostino vorrebbe trattenerlo. E Piero Braglia non è che sia proprio contento di questo interesse. Il Palermo sta cominciando a sondare il mercato per trovare un tassello a centrocampo. Carriero sarebbe sicuramente un bel colpo ma da Avellino fanno sapere che è incedibile. In questa stagione ha collezionato 20 presenze con i ‘Lupi’, condite da un gol e tre assist.