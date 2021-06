Papu Gomez di nuovo in Serie A? La posizione di Inter e Milan

Il Papu Gomez potrebbe tornare in Serie A: Inter e Milan piste plausibili, ma hanno altre priorità

“Si trova benissimo a Siviglia però ama l’Italia, quindi in futuro non escludo affatto un suo rientro in Serie A”. Con queste parole l’agente Giuseppe Riso ha riaperto le porte del nostro Paese al Papu Gomez , sbarcato a gennaio in Spagna, felicissimo al Siviglia ma con la tipica nostalgia italiana.

Nel corso della sua esperienza all’Atalanta, l’argentino è diventato un bergamasco acquisito, stabilendo a Bergamo alcune attività imprenditoriali e, soprattutto, la sua famiglia. Per questo, come riporta Calciomercato.com, nel caso in cui dovesse tornare in Italia, potrebbe sbarcare in un club non troppo lontano dalla città lombarda. Magari spostandosi proprio nel capoluogo, dove regnano Inter e Milan. Ad oggi – si legge – per entrambe le squadre non rappresenta una priorità. I nerazzurri devono sbrogliare il nodo cessioni, i rossoneri il futuro di Calhanoglu, in scadenza di contratto. Se però, a fine mercato, la volontà di Gomez fosse quella di tornare, allora Inter e Milan potrebbero prendere in considerazione la possibile opportunità, a costi contenuti.