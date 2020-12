Papu Gomez, futuro al Milan? Maldini rivela la decisione dei rossoneri

Niente Milan per Papu Gomez. Almeno questa sembra essere, per ora, la linea del club rossonero. Lo afferma Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo che parlando ai microfoni di DAZN ha voluto dire la sua sui tanti rumors di mercato che starebbero accostato il 10 dell’Atalanta al club milanese.

“Gomez? Parliamo di un calciatore dell’Atalanta e noi siamo coperti in quel ruolo”, ha esordito l’ex storico difensore. “In quella zona del campo non abbiamo necessità di nuovi innesti. non servono acquisti lì. Da quello che so’ per il giocatore è un momento delicato e l’Atalanta non lo considera in vendita o sul mercato. Sarebbe brutto parlare ora di un giocatore così, poi questa è la scelta della società di Percassi”.