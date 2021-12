Papu Gomez, l’agente: “Non torna in Italia. Su Rovella…”

L'agente parla anche di Colombo attaccante della Spal

L’agente del Papu Gomez ma anche di diversi giocatori importanti, Beppe Riso, ha parlato del futuro dell'argentino e di altri suoi assistiti a Tuttosport: "Non stiamo assolutamente parlando con nessuno per un ritorno del Papu Gomez in Serie A. Lui è molto felice a Siviglia. Su Daniel Maldini posso dire che lo vedo al Milan anche in futuro. Rovella invece è un giocatore molto completo, sta dimostrando di poter essere da Juventus. Un giocatore da tenere d'occhio è Piccoli, che dopo aver vinto il premio di Best Italian Player 2021, sogna di giocare presto un Mondiale. Mentre Colombo di proprietà del Milan, ora in prestito alla SPAL in Serie B, sta facendo molto bene e penso sia il più pronto, sta crescendo tanto".