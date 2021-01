Papu Gomez, offerta dalla Germania per l’argentino

Potrebbe lasciare l’Italia il Papu Gomez da tempo in rotta con il tecnico dell’Atalanta Gasperini. L’argentino che ha avuto una esperienza breve in Ucraina con il Metalist, potrebbe svuotare presto l’armedietto personale a Zingonia per giocare in Turchia o in Germania. Secondo quanto riporta il ben informato ‘kicker.de’, l’Hertha Berlino avrebbe chiesto informazioni su Gomez. La squadra capitolina scesa al 14.mo posto in classifica non vive un bel momento e il tecnico Bruno Labbadia spera nel mercato di riparazione ma il manager Michael Preetz ha smentito le voci di possibile ingaggio di Alejandro Gómez dell’Atalanta. Per il numero 10 della Dea dopo la Turchia con uno scambio alla pari con Abdulkadir Omur classe ’99 del Trabzonspor adesso anche la Bundesliga sembrerebbe spalancare le porte.