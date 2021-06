Paratici via dalla Juventus porta con sé al Tottenham due big

L’addio con la Juventus è ufficiale e dal 1° luglio Fabio Paratici non farà più parte della Vecchia Signora. Sembra ormai decisa la strada del dirigente che potrebbe accasarsi al Tottenham e portarsi dietro due calciatori bianconeri....

Secondo i recenti rumors di mercato, infatti, il dirigente starebbe chiudendo gli ultimi dettagli per trasferirsi a Londra in casa Spurs. Paratici potrebbe iniziare al campagna acquisti del nuovo club con due calciatori proprio della Juventus.

Gli indiziati a seguirlo in Premier League sarebbero Leonardo Bonucci e Dejan Kulusevski. Il primo, si troverebbe a meraviglia nel modulo a tre in difesa del Tottenham e potrebbe essere un tassello importante per alzare lo spessore dell'intero reparto. Per quanto riguarda lo svedese, invece, si tratta di un vero pupillo di Paratici che aveva già investito molto su di lui per strapparlo all'Atalanta. Il classe 2000 sarebbe il vero sogno di quello che presto diventerà dirigente del Tottenham.