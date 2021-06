Paredes: “La Juve mi voleva per sostituire Pirlo, poi…”

Il centrocampista dell’Argentina Paredes ha rivelato un retroscena di mercato sulla Juventus

Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain impegnato nella Copa America con l’Argentina, ha parlato al quotidiano Olè, rivelando un retroscena di mercato riguardante la Juventus: "Quando la Juventus venne per comprarmi nel 2011, il direttore sportivo voleva che giocassi come regista, che fossi il sostituto di Pirlo quando poi avrebbe smesso di giocare. Gli ho detto che era pazzo e mio padre mi diceva: 'Giocherai da regista'. Presi la decisione di non andare e di restare al Boca. Pensai che non avrei mai giocato da regista, ma mi stavo sbagliando".

SU MESSI - "Quando abbiamo giocato alcune partite con De Paul, abbiamo pensato che non dovevamo dare per forza la palla a Leo, ma di servirlo quando lui è in una situazione in cui può trarne vantaggio. Credo che la sua presenza in campo ci spinga a volergliela dare, ma non è sempre la soluzione migliore. Bisogna togliersi questa 'responsabilità' di guardare sempre e solo lui e cercare di farlo solo quando lui può giovarne".