Parla Calderon, l’ex presidente del Real Madrid: “Che peccato la partenza di Bale, ma meglio in Premier che in Cina…”

Gareth Bale sta letteralmente infiammando il mercato negli ultimi giorni di mercato. Il suo nome è stato avvicinato a diversi grandi club, ma sarà con tutta probabilità il Tottenham la squadra che accoglierà il gallese. Anzi, che riaccoglierà visto che sono stati proprio gli Spurs a lanciare Bale nel calcio mondiale. A tal proposito, ha voluto parlare Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid.

“LA CESSIONE DI BALE? UN PECCATO”

“Bale è arrivato a Madrid con il grande peso di essere stato pagato più di Cristiano Ronaldo, questo lo ha posto sempre sotto la lente di ingrandimento. Sarebbe un peccato vederlo partire, anche se è meglio vederlo tornare in un club competitivo a livello europeo che vederlo andare in Cina. Questa volta l’operazione si farà, capita che un giocatore non riesca ad ottenere grandi risultati ovunque, fa parte del calcio”. Così Calderon ha commentato la vicenda Bale ai microfoni di BBC Radio.

WANDA NARA È BOLLENTE