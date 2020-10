Parma, Cyprien si presenta: “Amo le sfide, seguivo la A da piccolo. Vieira mi ha detto…”

Wylan Ciprien si è presentato da nuovo calciatore del Parma. Il centrocampista classe 1995 è arrivato dal Nizza, società francese con la quale ha collezionato 94 presenze e 21 reti, imponendosi come uno dei profili più importanti della Ligue1. Oggi è andata in scena la presentazione ufficiale da calciatore dei ducali.

“AMO LE SFIDE”

“Sono molto impaziente di iniziare questa avventura. Ho già iniziato ad allenarmi e sono eccitato all’idea di poter vestire la maglia del Parma – ha detto in prima battuta Cyprien.

RUOLO – Il centrocampista ha affrontato subito il capitolo legato al ruolo: “Ho iniziato a giocare a centrocampo, prima più indietro e poi più avanti. Il mio desiderio è cercare di fare più gol, ma più che il ruolo mi interessa essere utile alla squadra. Il campionato italiano? Sono cresciuto in una generazione che seguiva la A come grande campionato, voglio partecipare e incontrare grandi squadre”.

VIEIRA – Poi una battuta sui consigli dell’ex calciatore di Juventus ed Inter: “Patrick è certamente un giocatore che ha lasciato un’impronta e per forza di cose abbiamo parlato di Italia. Mi ha detto di non riflettere, fare quello che so fare e venire qui a mostrare quello che so fare”.

SFIDE – “Mi ritengo una persona che tendenzialmente ama le sfide. Ancora non mi conoscete e non ho mostrato questo mio tratto. A Nizza ho avuto una situazione simile e credo di poter stare in un campionato difficile e sono prontissimo a dare il mio contributo alla squadra”.