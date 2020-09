Parma, ds Carli: “Asse di mercato con l’Atalanta per…”

Il neo ds del Parma Marcello Carli ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato di mercato e del rapporto con l’Atalanta. “Con la società nerazzurra il rapporto è importante anche in virtù del precedente Kulusevski: grazie a lui il Parma ha fatto un ottimo campionato e l’Atalanta in pochi mesi ha fatto una plusvalenza straordinaria. C’era questo rapporto e sì, siamo andati a parlare di Traoré e Colley. Però per Traorè, che ora è conosciuto come Diallo c’è un discorso di serenità, c’è una indagine in corso e c’è un temporeggiamento per questo motivo. Per Colley ha temporeggiato l’Atalanta, ha qualche problema legato ai nazionali, a qualche infortunio, e quindi la coperta corta in attacco: a causa di ciò, la trattativa s’è un po’ fermata. Vedremo se ci saranno le condizioni per farla: se ci saranno la definiremo, se non ci saranno non ci strapperemo i capelli”.

Melegoni e Bellanova?

“Quella di Melegoni era stata più un’idea futuristica per i prossimi anni, ci poteva piacere con una formula diversa del prestito secco. Poi è venuto fuori il discorso col Genoa e noi ne abbiamo preso atto. Bellanova è un ragazzo che ci hanno proposto ma in questo momento non rientra nei nostri piani”.