Parma, è fatta per l’attaccante Zirkzee

Il Parma è vicinissimo a concludere l’operazione con il Bayern per Joshua Zirkzee. Il giovane attaccante olandese arriverà in prestito con diritto di riscatto da 15 milioni. Si attende l’ultimo ok dal Bayern Monaco ma il giocatore ha deciso di venire in Italia e per questo si punta a chiudere nelle prossime ore. Nelle scorse settimane anche il Benevento aveva messo gli occhi su Zirkzee ma poi il Parma si è spinto oltre.

Nel frattempo il Parma ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Dennis Man dall’FCSB. L’intesa vale 10 milioni di euro, l’esterno romeno è oggi un nuovo giocatore del Parma.