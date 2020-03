Parma, Faggiano ammette: “A gennaio parlato con Giovinco ma…”

Per il Parma è stato un mercato invernale movimentato, soprattutto le ultime ore, quando è scoppiato quello che sembrava essere un vero e proprio caso riguardo a Gervinho. L’attaccante aveva saltato alcuni allenamenti e aveva deciso di lasciare il club gialloblù. Con poche ore a disposizione il compito della dirigenza sarebbe stato quello di trovare un degno sostituto. Tra i nomi ipotizzati dal ds Daniele Faggiano, anche quello, decisamente clamoroso di… Sebastian Giovinco.

Lo ha ammesso lo stesso dirigente nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Gianlucadimarzio.com: “A gennaio volevo Giovinco e ci ho fatto una chiaccherata, ma non avevamo le possibilità economiche e dovevamo capire la situazione Gervinho”. Lo stesso attaccante dell’Al-Hilal ha da poco ammesso che per lui si tratterebbe di un sogno poter tornare in Italia. Certo è che adesso resta da capire come e quando riprenderà la stagione. Il Parma, in ogni caso, resta molto vigile sul mercato.