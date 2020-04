Parma, Faggiano apre al ritorno di Giovinco: “Un’idea da valutare”

Nonostante lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, il Parma programma il proprio futuro. Il club emiliano sta valutando alcune operazioni sul mercato. Una di queste sembra riguardare anche Sebastian Giovinco. Il fantasista italiano, attualmente all’Al-Hilal, potrebbe tornare in gialloblu a distanza di otto anni, quando concluse la sua esperienza per trasferirsi alla Juventus. Il possibile ritorno è uno degli argomenti di cui ha parlato il ds dei crociati Daniele Faggiano ai microfoni di Sky Sport: “Vedremo. La certezza chiaramente non c’è ma potrebbe essere un’idea”. Poi il direttore sportivo ha fatto il punto sul tecnico Roberto D’Aversa: “Tengo molto a lui e spero che continui così. A noi fa piacere che il mister vada sempre meglio, anche perché vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Arriva sempre per primo e va via per ultimo: questo dice tanto”.