Parma, Faggiano blinda Kulusevski: “Fino a giugno decidiamo noi…”

Dejan Kulusevski è l’oggetto del desiderio di diversi club, italiani e stranieri. Il gioiellino del Parma, di proprietà dell’Atalanta sarà uno dei più chiacchierati della prossima finestra di mercato invernale.

“Su Kulusevski la decisione spetta a noi”, questa la sintesi dell’edizione odierna della Gazzetta di Parma sulle parole del direttore sportivo ducale Daniele Faggiano proprio sul giocatore classe 2000: “Fare il direttore sportivo non è facile perché tutto può succedere e poi direbbero che racconto bugie, anche se magari bianche. Volevamo per Kukusevski un prestito biennale o una percentuale sulla futura vendita. Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Ma fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi”. Parole chiare e decise, ma sappiamo che le vie del mercato sono infinite…