Parma, Faggiano e il mercato: “Kulusevski e Darmian? A gennaio non parte nessuno, salvo che…”

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match tra i crociati e la Roma valido per la 12^ giornata di Serie A. Tema principale, il mercato e la possibile partenza di alcuni pezzi forti della rosa di D’Aversa. Ecco le sue parole:

“Posso assicurare che sul mercato degli svincolati non andremo. Cercheremo di recuperare tutti gli infortunati, sebbene le assenze di giocatori come Grassi e Inglese possano pesare”, ha detto Faggiano. “Nonostante le assenze, non abbiamo mai demeritato. Kulusevski? Lo dico chiaramente: a gennaio non si muove nessuno, a meno di offerte vantaggiosissime che possano permetterci di sostituire chi va via. Come lui, anche Gervinho. I nostri rimangono qui. Inter su Darmian? Il discorso è valido anche per lui. Per adesso non me l’ha chiesto nessuno, è un giocatore del Parma. Se ci fossero offerte vantaggiose e dovessimo trovare un sostituto all’altezza, vedremo. Lo volevamo fortemente, abbiamo fatto dei sacrifici per prenderlo”.