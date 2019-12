Parma, Faggiano ribadisce: “Chi vuole adesso Kulusevski deve aspettare luglio”

La trattativa fra Inter e Atalanta per Dejan Kulusevski sembrerebbe entrata nel vivo, ma il giocatore non arriverà alla corte di mister Antonio Conte nel mercato di gennaio. Le parole del ds del Parma Daniele Faggiano, attuale squadra del giovane svedese, appaiono molto, molto chiare: “Siccome siamo stati bravi a prenderlo quando nessuno lo voleva, le squadre che lo vogliono adesso dovranno aspettare il primo luglio per acquistarlo”, ha detto il direttore sportivo dei ducali all’evento Fairplay&Football. Effettivamente, il Parma è stato in grado di aggiudicarsi per prima il classe 2000 e in questo momento non può assolutamente disfarsi del talento di proprietà della Dea, come sostenuto a ripetizione anche dall’allenatore Roberto D’Aversa.