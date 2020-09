Parma, Liverani ammette: “Valutiamo offerte per Gervinho e Karamoh”

Il Parma riparte da Fabio Liverani. Il nuovo tecnico si è presentato alla stampa nella giornata odierna. Tanti i temi affrontati durante la conferenza stampa. I crociati si affidano all’ex Genoa e Lecce per continuare il processo di crescita avviato con Roberto D’Aversa.

MERCATO

Tra i tanti argomento toccati c’è anche il mercato. Liverani ha fatto il punto della situazione: “Gervinho è un giocatore esperto di grandissime qualità. Karamoh è una scoperta che si deve abituare ad un certo tipo di calcio. Sono due giocatori del Parma e ci contiamo, se arriveranno offerte le valuteremo, ma dovranno portare vantaggi a tutti, società, allenatore e giocatore stesso. Per decidere una cessione o no serve unità d’intenti. Ma non metterò mai il veto ad una cessione se porta grande guadagno alla società. Ad un uscita dovrà seguire un’entrata, in una stagione compressa in otto mesi e con cinque sostituzioni a disposizione”.