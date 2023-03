Parma, primi movimenti sul mercato per un giovane centrocampista

La stagione del Parma è sicuramente al di sotto delle aspettative stabilite ad inizio stagione, così il club pensa alla ricostruzione. Buffon e compagni non sono riusciti a lottare per i primi posti di Serie B e, al momento, si trovano in nona posizione fuori dai playoff. I ducali -secondo tmw.com- avrebbero quindi messo nel mirino un giovane centrocampista dalle ottime prospettive di crescita per il futuro. Si tratta di Fabrizio Caligara, classe 2000 sotto contratto con l'Ascoli seguito proprio dai gialloblu e dalla Ternana. Al momento non sembra che il club voglia privarsi di uno dei suoi uomini migliori, ma un tentativo in verrà effettuato comunque.