Parma, retroscena Krause: colpo Brunetta chiuso… in Groenlandia

Da quando è arrivato in Italia, ed in particolare al Parma, il neo presidente Kyle J. Krause si è mostrato molto attivo sui social. Lo dimostrano le ultime fotografie e post pubblicati sul suo account Twitter. Prima la promessa di nuovi acquisti, poi, anche un simpatico retroscena sul come e soprattutto da dove, ha concluso uno degli ultimi affari.

Krause: colpo Brunetta chiuso in Groelandia

Il presidente del Parma ha mostrato il momento e il luogo decisamente curioso ed emozionante in cui ha chiuso una delle ultime operazioni in entrata dei crociati. Krause ha infatti postato una sua foto mentre, dieci giorni fa, si trovava in Groenlandia, in occasione di uno scalo, per finalizzare il trasferimento di Juan Brunetta al Parma appunto. In quanto a comunicazione, diciamo che il neo presidente ci sa davvero fare…