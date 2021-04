Parma, Rivalta chiama il serbo Nikolic per la panchina

Per D'Aversa non ci sarà futuro sulla panchina ducale

Il Parma difficilmente potrà evitare un'amara retrocessione in Serie B. La sconfitta contro il Cagliari e poi contro la Juve hanno tolto ogni chance di risalita e si parla già di futuro nel club ducale in vista della prossima stagione in B. Il ds del Parma Javier Ribalta conosce molto bene il calcio russo avendo lavorato allo Zenit, e secondo quanto trapela dall'ex Unione Sovietica, il quarantenne dirigente spagnolo vuole portare in Emilia Marko NIkolic tecnico della Lokomotiv Mosca ed ex allenatore di Videoton - in Ungheria - e Partizan Belgrado. Il serbo che è legato da un contratto pluriennale con i moscoviti, sta facendo bene tanto che la Lokomotiv è vice capolista ed è a -6 dallo Zenit. Il presidente del Parma Kyle Krause che ha voluto Ribalta ha piena fiducia dello spagnolo e l'operazione Nikolic potrebbe andare in porto anche se c'è da fare i conti con il club russo che molto probabilmente si qualificherà alla prossima Champions League vetrina ben diversa dalla Serie B.