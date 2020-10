Parma scatenato sul mercato, il presidente Krause: “Liverani e io siamo entusiasti”

Il finale di mercato ha visto protagonista il Parma. I gialloblu vogliono rifarsi dopo la pessima partenza in campionato con tre sconfitte consecutive. Servono rinforzi mirati per migliorare un organico apparso comunque di ottimo livello. L’ultimo arrivo in ordine di tempo è quello di Maxime Busi. Proprio il suo arrivo ha scatenato ulteriormente l’entusiasmo tra gli emiliani.

BILANCIO

Il presidente del Parma Kyle Krause sembra essere euforico per i colpi di mercato piazzati dalla sua società, almeno a giudicare dai suoi tweet. Emblematico proprio quello sull’arrivo di Busi: “Un altro difensore davvero interessante. Mister Liverani è entusiasta del mercato, e lo stesso vale per me!”.