Parma, Sepe infortunato: dall’Inter può arrivare il sostituto

Il Parma sogna in grande. La qualificazione all’Europa League non sembra un’utopia per la squadra di Roberto D’Aversa. Tuttavia gli emiliani si trovano privi del loro portiere Luigi Sepe, uscito malconcio dalla sfida contro l’Udinese. Così il Parma ha deciso di rimettersi sul mercato per trovare un valido sostituto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i gialloblu avrebbero scelto Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter in forza al Genoa. L’arrivo di Mattia Perin al Grifone gli ha chiuso gli spazi per poter giocare con continuità. Parma diventerebbe una piazza gradita allo stesso estremo difensore rumeno e all’Inter.