Parma, suggestione Ben Arfa: è stato proposto al club gialloblù

In estate sembrava vicino all’Atalanta, e quindi alla Serie A, poi tante altre voci hanno interessato Hatem Ben Arfa, di recente vicinissimo ad un ritorno in Ligue 1. Nelle ultime ore, invece, si è parlato nuovamente di un futuro italiano per l’esterno offensivo ex Paris Saint-Germain, classe 1987, rimasto senza contratto dopo l’esperienza della scorsa stagione al Rennes. Superata la possibile trattativa con la Fiorentina, sembra che i rappresentanti del giocatore lo abbiano proposto al Parma di Roberto D’Aversa, che sta pensando se procedere con le trattative oppure no. Non bisogna però sottovalutare la volontà dello stesso Ben Arfa, che solo a inizio settembre aveva detto: “Una squadra è paragonabile ad una donna: se non ti eccita, è giusto rinunciarvi“. Il club ducale riuscirà, dunque, a “eccitare” l’ex nazionale francese?