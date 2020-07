Partita aperta per Pogba: Real, ecco il piano per beffare la Juve

L’estate si fa rovente dalle parti di Manchester, con ripercussioni a Madrid e Torino. No, non si tratta di bizze del meteo estivo, ma del calciomercato. Il futuro di Paul Pogba, infatti, continua a tenere banco. Il centrocampista francese sembra propenso a lasciare lo United dopo un’avventura poco redditizia, nonostante il club inglese stia facendo di tutto per convincerlo almeno a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 che lo lascerebbe libero di accettare qualsiasi proposta nella prossima estate. Del resto, non mancano le tentazioni per il campione del mondo 2018.

DUELLO

Le pretendenti più credibili sono due al momento: Juventus e Real Madrid. I Blancos sembravano tagliati fuori dalla partita, con i torinesi in netto vantaggio. Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Equipe, Pogba sarebbe tentato anche dall’avventura a Madrid. A favore delle Merengues ci sarebbe un aspetto linguistico. Il tecnico Zinedine Zidane è connazionale di Paul e starebbe tentando in tutti i modi di convincere il giocatore a seguirlo in Spagna.