Pato, ritorno in Sud America? L’ex Milan ha un’offerta dall’Argentina

Quale futuro per Alexandre Pato? L’ex Papero della Serie A è attualmente senza squadra dopo aver concluso la sua avventura in Cina. Il brasiliano si è candidato apertamente per un ritorno in Italia, dove è stato accostato al Genoa. Tuttavia né il Grifone, né altre squadre lo hanno preso in considerazione, per il momento.

NUOVA CHANCE

Pato era stato accostato a un club in Iraq. Al momento l’attaccante brasiliano ha preferito declinare l’offerta, mentre, attualmente, starebbe valutando la proposta pervenuta dall’Argentinos Juniors. La squadra argentina potrebbe garantirgli il ritorno in Sud America dopo tanti anni trascorsi tra Europa e Asia. Lo riporta TycSport.