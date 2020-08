Pato torna a casa: addio San Paolo e firma pronta con l’Internacional di Porto Alegre

Alexandre Pato torna a casa, questa volta a tutti gli effetti. L’attaccante brasiliano, già nel proprio Paese con la maglia del San Paolo, ha rescisso il proprio contratto che lo legava fino al 31 dicembre 2022. Adesso è libero di firmare col club che lo ha consacrato: l’Internacional di Porto Alegre.

Pato all’Internacional di Porto Alegre

Il Papero si libera e non lo fa senza un motivo. Pato vuole tornare all’Internacional di Porto Alegre, club che lo aveva lanciato al grande paloscenico del calcio mondiale e che nel 2007 lo aveva fatto partire per l’esperienza al Milan. La rescissione dell’ex rossonero fa contenti tutti. Il San Paolo eviterà di pagare l’ingaggio decisamente elevato del centravanti e Pato, soprattutto, potrà firmare gratis per il club del suo cuore. L’attaccante era tornato in Brasile, al San Paolo nel marzo del 2019 dopo aver risolto il contratto col Tianjin Tianhai. Adesso per lui si prospetta una nuova felicissima avventura…

