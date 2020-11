Pato torna in Europa: vicinissimo al… Birmingham City

I nostalgici tifosi del Milan potranno riabbracciare, seppur da lontano, un loro ex beniamino. Parliamo di Alexandre Pato, ex attaccante del Diavolo, che potrebbe fare ritorno in Europa dopo tanti anni trascorsi tra Cina e Brasile. Il Papero, questo il suo soprannome, sarebbe vicinissimo al Birmingham City.

Pato torna in Europa

Come riporta Birmingham Live, infatti, l’attaccante brasiliano è attualmente svincolato e non ha mai nascosto la voglia di rimettersi in gioco nel calcio che conta. Dopo aver disputato gli ultimi campionati in Cina e Brasile con le malgie di Tianjin e San Paolo, Pato potrebbe accettare la proposta del Birmingham City, squadra che milita attualmente in Championship, la serie B inglese. Il portale online cita un noto esperto di calcio sudamericano che avrebbe parlato proprio della possibilità che la trattativa tra club e giocatori diventi presto realtà.

Pato, con molta probabilità, tornerà in Europa anche se non nel palcoscenico più importante…