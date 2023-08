I nerazzurri ancora attivi sul mercato hanno individuato il francese come rinforzo in difesa.

L'Internon si nasconde e per la difesa ha deciso di puntare forte di Benjamin Pavard. La formazione nerazzurra è alla ricerca di un profilo che possa andare a completare il reparto e dare determinate garanzie. In tale ottica, il nome del francese del Bayern Monaco sembra essere quello perfetto.