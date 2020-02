Pazza idea dall’Inghilterra: Messi e Ronaldo insieme… alla Juventus!

A Barcellona sono giorni cruciali e caldissimi. Infatti potrebbe concretizzarsi una clamorosa e inattesa rottura tra i Blaugrana e Leo Messi. La Pulce non avrebbe gradito le esternazioni del ds Eric Abidal e, di fronte alla conferma del dirigente, sarebbe disposto a cambiare squadra per la prima volta in carriera, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i club potenzialmente interessati al giocatore ci sarebbe anche la Juventus. Secondo quanto riportato dal Sun, si prospetta un’ipotesi affascinante: vedere nella stessa squadra Messi e Cristiano Ronaldo, i due acerrimi rivali di questi ultimi anni. Il quotidiano inglese ribadisce come si tratti di un progetto nato nel 2016, quando CR7 ancora militava nel Real Madrid. Stavolta la reunion potrebbe concretizzarsi in bianconero.